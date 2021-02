Criança atropelada segue em estado grave e polícia procura condutor

LP Larissa Passos

A criança andava de bicicleta quando foi atropelada - (crédito: CBM/DF)

Criança de 4 anos segue internada em estado grave no Hospital de Base após ser atropelada por um carro enquanto andava de bicicleta, na quarta-feira (17/2). O acidente aconteceu na DF-130, próximo ao Núcleo Rural Rajadinha 2, em Planaltina. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) tenta identificar o motorista que fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo o delegado da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Ricardo Viana, a polícia está analisando as imagens das câmeras de segurança de um condomínio próximo do acidente. "Tem um veículo suspeito que seria uma Hilux de cor prata, inclusive, o para-choque ficou caído no chão na hora do acidente, mas o que acontece é que teve duas caminhonetes que passaram logo antes dela e a gente não quer fechar como se fosse uma Hilux", afirma o responsável pelas investigações.

Ricardo Viana informou também que a criança atropelada segue em estado grave. O Correio procurou o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), responsável pelo Hospital de Base, e questionou sobre o estado de saúde da vítima. Em nota, a instituição informou que "não pode fornecer informações do quadro de saúde de pacientes internados em suas unidades".

Acidente

Segundo as investigações da polícia, a menina andava de bicicleta na rua, quando foi atingida por um veículo. As testemunhas relataram aos policiais que o condutor fugiu do local do acidente sem prestar socorro e o carro envolvido era uma caminhonete prata, mas não conseguiram anotar a placa do automóvel.

Quinze militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) se deslocaram para atender a ocorrência na DF-130. Uma aeronave da corporação também foi utilizada para auxiliar no resgate da vítima.

Os bombeiros encontraram a criança caída no chão, com sangramento no couro cabeludo e trauma craniano. A rodovia precisou ser interditada nos dois sentidos para o resgate. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Base.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recolheu também pedaços do carro na via, que foi encaminhado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Além disso, a corporação conseguiu imagens do veículo suspeito junto a um condomínio da região. O porteiro informou aos policiais que, no horário do fato, passaram três veículos com características parecidas.