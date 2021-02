Covid-19: após duas semanas de queda, média de casos está estável

AI Ana Isabel Mansur

O agendamento já pode ser feito a partir desta quinta-feira (18/2). No cadastro, é preciso informar nome completo, CPF, data de aplicação da primeira dose e laboratório da vacina recebida. Após, será necessário imprimir o comprovante de agendamento e apresentá-la na hora da vacinação - (crédito: Ana Rayssa / Correio Brasiliense)

Após a confirmação de que a variante britânica do novo coronavírus circula no DF pelo menos desde dezembro, segundo apurou o Correio, — e em meio à expectativa de que mais 100 leitos de UTI sejam abertos para covid-19 — a Secretaria de Saúde (SES-DF) registrou, nesta quita-feira (18/2), mais 645 casos da doença e 10 mortes. O total de infectados é de 287.365, sendo que 277.790 (96,7%) estão recuperados. Os óbitos pela covid-19 no Distrito Federal somam 4.728.

O último boletim diário da SES-DF mostrou também que a média móvel de casos nesta quinta (18/2) está em 595,85 — o que representa diminuição de 13% em relação ao verificado em 4 de fevereiro, duas semanas atrás. Já a média móvel de mortes desta quinta-feira (18/2) foi de 9,71 — redução de 5,6% na comparação com o resultado de 14 dias atrás. Os dois indicadores, portanto, indicam estabilidade.

Desde 5 de fevereiro, o cálculo da média móvel de casos do DF estava em queda, com variações entre 20% e 49%. O número calculado para mortes está em estabilidade desde 9 de fevereiro, vindo de altas de 16% a 36%.

A média móvel — resultado do cálculo diário das médias de casos e de mortes dos últimos 14 dias— é usada como critério de comparação para visualização das tendências relacionadas à pandemia.

A taxa de reprodução da covid-19 no DF é de 0,95 nesta quinta (18/2). O cálculo mede a reprodução da doença. Se a taxa for menor que 1, a crise de saúde tende a acabar e valores maiores que 1 indicam o avanço da pandemia.

Perfis



Das 10 mortes contabilizadas, apenas uma ocorreu nesta quinta (18/2). As outras também datam desta semana, entre domingo (14/2) equarta (17/2). Oito vítimas moravam no Distrito Federal, uma era de Goiás e uma residia no Piauí. Seis eram mulheres.

As idades das pessoas cujas mortes foram registradas nesta quinta (18/2) variavam de 60 a 80 anos ou mais. Apenas dois pacientes não sofriam de nenhuma comorbidade. Cinco pessoas eram acometidas por doença cardiovascular, cinco apresentavam distúrbios metabólicos, dois pacientes sofriam de nefropatia e dois, de pneumopatia. Uma vítima tinha imunossupressão.

Incidência

Ceilândia segue como a região administrativa com maior número de casos, com 31.622 registros de pessoas contaminadas. Em seguida, está o Plano Piloto, que tem 26.910 notificações da doença; Taguatinga fica em terceiro lugar, com 23.151 infectados pelo novo coronavírus.

Em relação ao número total de mortes, Ceilândia também encabeça a lista, com 824 óbitos. Em seguida, aparecem Taguatinga (473) e Samambaia (360).