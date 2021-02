Mais de 114 mil receberam vacina contra a covid-19 no DF até esta quinta

LP Luana Patriolino

(crédito: Carl de Souza/AFP - 6/2/21)

No Distrito Federal, 114.471 pessoas foram imunizadas contra a covid-19, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). Somente nesta quinta-feira (18/2), 2.801 idosos com 79 anos ou mais vacinados receberam a primeira dose do imunizante e 3.902 tomaram a segunda.

A vacinação contra a doença começou em 19 de janeiro no DF. Até agora, a pasta recebeu 162.560 doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 41,5 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.



Confira a distribuição da primeira dose por região de saúde:



Central (asas Sul e Norte, lagos Sul e Norte, vilas Planalto e Telebrasília, Sudoeste/Octogonal, Cruzeiro e Noroeste): 43.509 vacinados



Sudoeste (Taguatinga, Samambaia, Recanto das Emas, Águas Claras, Arniqueira e Vicente Pires): 19.652



Centro-Sul (Guará, Cidade Estrutural, SIA, SCIA, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo 1 e 2): 11.615



Sul (Gama e Santa Maria): 11.529

Norte (Sobradinho 1 e 2, Planaltina e Fercal): 9.858



Leste (Paranoá, Itapoã, Jardim Botânico e São Sebastião): 5.335

Oeste (Ceilândia, Brazlândia e Sol Nascente/Pôr do Sol): 12.973



Veja os números da segunda dose da vacina: