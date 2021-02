Homem é preso após tentar atirar em policiais durante uma festa

CB Correio Braziliense

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

A Polícia Militar prendeu um homem, 27 anos, que estava armado em uma festa com cerca de 200 pessoas na Quadra 5, da Estrutural, na madrugada desta sexta-feira (19/2). Além de tentar fugir e resistir à prisão, o suspeito entrou em luta corporal com os militares e ainda deu um tiro em direção à equipe, mas a arma falhou.

Para contê-lo, um militar deu um tiro que atingiu o braço e abdômen do homem. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Base em estado grave. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).



Armas apreendidas

Além deste caso, entre a noite de quinta-feira (18/2) e a madrugada desta sexta-feira (19/2), a Polícia Militar apreendeu oito armas de fogo. Em Ceilândia, a PM apreendeu uma pistola calibre .380, na QNM 7, às 21h30. O revólver estava com um jovem de 20 anos. A polícia suspeita que ele vingaria a morte de um parente ocorrida na terça-feira (16/2). O suspeito foi levado para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro).

Na DF-205, em Planaltina, os militares prenderam um aposentado, 68 anos, que dirigia uma camionete armado com uma pistola calibre .380 na cintura. O homem não tem porte e nem registro da arma de fogo. Ele foi preso em flagrante e levado para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

No Itapoã, os policiais abordaram um veículo com dois ocupantes, na QI 8, Conjunto A. Os militares encontraram uma pistola calibre .380 no assoalho do carro. O motorista, 31, assumiu a posse da arma, foi preso em flagrante e levado para a 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). O passageiro foi liberado.

Na Rua 10-A, em Vicente Pires, a PM prendeu um homem com um revólver calibre 38. Ele foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro).

Menores armados

Nos registros, houve ainda apreensões de quatro adolescentes flagrados com arma de fogo. Em Ceilândia, os policiais apreenderam um menino, 16, com uma pistola calibre .765. Ele foi apreendido na QNN 5, por volta da 1h da manhã. Além da arma de fogo, os militares apreenderam com o jovem 1 kg de maconha.

No Sol Nascente, a Polícia Militar apreendeu dois adolescentes com uma pistola de fabricação artesanal. Eles foram apreendidos na Chácara 115. Na QN 204, em Samambaia Norte. Outro jovem foi apreendido com um revólver calibre .38. Todos os menores foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA 2).