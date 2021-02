Após chuvas intensas, local de erosão é recuperado em São Sebastião

CB Correio Braziliense

A erosão é um problema crônico na região e reaparece quando há chuvas intensas - (crédito: GDF Presente/Divulgação )

Equipes do GDF Presente recuperaram uma erosão no bairro Morro da Cruz, em São Sebastião, causada pelas chuvas intensas que aconteceram no Distrito Federal durante os últimos dias. A operação, iniciada na quarta-feira (17/2), contou com a parceria da Administração Regional de São Sebastião e das companhias Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e de Saneamento Ambiental do DF (Caesb).

Segundo o administrador regional, Alan Valim, o buraco é um problema crônico da região, na qual habitam 20 mil pessoas. “O bairro Morro da Cruz fica na parte mais baixa da cidade, então sempre que chove muito forte a erosão acaba acontecendo”, explicou. Para a recuperação do local, participaram cerca de 15 operários, além de 15 caminhões.

O programa também realizou serviços de terraplanagem e manutenção da via. “Estamos construindo bolsões para conter a água das chuvas, assim como um desvio maior para diminuir o transbordo”, informou o coordenador do Polo Leste do GDF Presente, Leandro Cardoso. O objetivo é melhorar a locomoção das pessoas e veículos que transitam pela região.