(crédito: REUTERS/Paulo Whitaker)

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) assinará um Termo de Cooperação Técnica para a implementação do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do DF. O plano conta com a participação dos principais atores institucionais do setor agropecuário local e nacional, com o objetivo de construir e debater estratégias de união de esforços para pensar no planejamento do setor agropecuário do DF a longo prazo.

O evento de assinaturaá será no Palácio do Buriti, na próxima segunda-feira (22), às 10h. Segundo o secretário da Agricultura do Distrito Federal, Candido Teles de Araújo, “a união dos órgãos governamentais, classe produtiva e instituições técnico-científicas sinaliza a integração de esforços para um planejamento rural prolongado, para um período de 20 anos.”

O secretário da Agricultura esclareceu que o Plano de Desenvolvimento Rural do Distrito Federal estabelecerá os eixos de desenvolvimento sustentável da agropecuária local, oferecendo condições estruturantes para que a população do campo possa ter um planejamento de suas atividades em longo prazo.

Serão 19 instituições que, junto com a Secretaria de Agricultura, irão desenvolver o planejamento da agropecuária para o DF, conforme explica o secretário-executivo de Agricultura. “Queremos que o DF rural seja o melhor lugar para se viver e trabalhar”, destacou.

Participam do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal, as seguintes instituições:

Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri/DF)

Secretaria de Governo (Segov)

Secretaria de meio Ambiente do (Sema)

Secretaria de Empreendedorismo do Distrito Federal (Semp/DF)

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF)

Centrais de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa/DF)

Instituto Brasília Ambiental (Ibram)

Parque Granja do Torto (PGT)

Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal (Fape/DF)

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Distrito Federal (Senar/DF)

Superintendência Federal de Agricultura do Distrito Federal (SFA-DF/Mapa)

Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa)

Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)

Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília (FAV/UnB)

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Cerrados e Embrapa Hortaliças)

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Distrito Federal (Sescoop/DF)

Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável do Distrito Federal (CDRS/DF)