Tire as principais dúvidas sobre a vacinação contra a covid-19

AI Ana Isabel Mansur

É preciso avançar na vacinação para reduzir a circulação do vírus que provoca a covid-19 - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Mesmo após pouco mais de um mês do início da vacinação contra a covid-19 no Distrito Federal, restam algumas dúvidas a respeito do processo de imunização. É importante que perguntas como intervalo entre as doses, principais efeitos colaterais, necessidade de manutenção das medidas de proteção mesmo após a vacinação e duração da proteção contra a doença sejam sanadas, principalmente devido à alta circulação de informações falsas em redes sociais.



Além disso, foi descoberto nos últimos dias — conforme o Correio adiantou — que variantes do novo coronavírus estão em circulação no Distrito Federal desde o ano passado, sem contar que as aglomerações e festas durante o carnaval podem elevar novamente os números de casos e mortes pela doença no DF.

Na última quinta (18/2), a Secretaria de Saúde (SES-DF) lançou plataforma de agendamento da segunda dose da vacina, para pacientes que vão receber o reforço entre 22 e 26 de fevereiro.

Estão sendo vacinados atualmente:

- idosos com 79 anos ou mais;

- trabalhadores da rede pública de saúde, em todos os níveis de atenção;

- profissionais dos hospitais particulares,

-pacientes em home care, assistidos pela SES-DF, de alta complexidade, com suporte de ventilação mecânica;

- pacientes do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad) internados em casa e acompanhados pelas equipes do Nrad da SES-DF;

- pessoas com deficiência institucionalizadas;

- idosos com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência;

- povos indígenas aldeados, trabalhadores dos serviços de atenção pré-hospitalar;

- pacientes em home care particular e

- resgatistas do Corpo de Bombeiros.

Desde o começo da campanha de imunização contra o novo coronavírus, até esta sexta (19/2), 116.267 brasilienses foram vacinados e 23.978 receberam o reforço da segunda dose da CoronaVac, segundo a Secretaria de Saúde (SES-DF). A capital federal recebeu do Ministério da Saúde um total de 204,06 mil doses de imunizantes contra a doença, sendo 162.560 unidades da CoronaVac e 41,5 mil doses da Covishield.

Há expectativa de que o Ministério da Saúde envie mais doses na próxima terça-feira (23/2), mas a chegada de novas unidades de imunizante segue cheia de incertezas. Apesar da continuidade da vacinação, o número de imunizantes disponíveis em estoque para a primeira aplicação é de 11.762 doses — o suficiente, em média, para mais uma semana de atendimento.

Confira abaixo perguntas frequentes sobre as vacinas contra a covid-19, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS):