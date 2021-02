Covid-19: DF tem 115 mil pessoas vacinas com primeira dose de imunizantes

EH Edis Henrique Peres

Com um mês desde o começo da vacinação no Distrito Federal — em 19 de janeiro —, o número de vacinados com a primeira dose alcançou 115.369 mil, nesta sexta-feira (19/2). No caso da segunda aplicação, o número de pessoas imunizadas é de 19.525.

Nesta sexta-feira (19/2), 898 pessoas foram vacinadas com a primeira dose, e 4.453, com a segunda. Ao todo, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) recebeu 204.060 unidades de imunizantes, entre os produzidos pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — CoronaVac — e a desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca — Covishield.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) também separa 5% do total de vacinas para repor eventuais perdas. Além disso, a CoronaVac precisa ter aplicação da segunda dose de 14 a 28 dias após a primeira. Por isso, metade da quantidade recebida fica reservadas para a outra aplicação.

A vacinação no DF ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Confira os locais de atendimento:

Guará

UBS nº 1: Guará, QE 6, Lote C, Área especial S/N, Guará 1

UBS nº 2: Guará, QE 23, Lote C, Área Especial S/N, Guará 2 (inclui drive-thru)

UBS nº 3: Guará, QE 38, Área Especial S/N, Guará 2

UBS nº 4: Guará, QELC, EQ 2/3, Conjunto Lúcio Costa



Estrutural

UBS 1: Estrutural, AE 1, Setor Central



Núcleo Bandeirante

UBS1: Núcleo Bandeirante, 3ª Avenida, Área Especial nº 3



Riacho Fundo

UBS 1: Riacho Fundo 1, QN 9, Área Especial 11 (inclui drive-thru)



Riacho Fundo 2

UBS 1: Riacho Fundo 2, QC 6, Conjunto 16, Área Especial, Lote 1

UBS 2: Riacho Fundo 2, QC 1, Conjunto 10, Lote 1, Riacho Fundo 2



Planaltina

Jardim de Infância Casa da Vivência Avenida, NS01, Área Especial 9, SRL Planaltina

UBS nº 5: Arapoanga, Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial (inclui drive-thru)



Sobradinho

UBS 1: Sobradinho I (Quadra 14, Área Especial 22/23 — inclui drive-thru)

UBS 2: Sobradinho II (Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões ao lado da UPA de Sobradinho — inclui drive-thru)



Recanto das Emas

UBS 3: QD 104/105, Área Especial



Samambaia

UBS 2: Samambaia, QS 611, AE 2



Taguatinga

UBS 1: Taguatinga, QNG, AE 18/19

UBS 5: Taguatinga, Setor D Sul, AE 23



Asa Norte

UBS 2: Asa Norte, EQN 114/115, Área Especial



Asa Sul

UBS 1: Asa Sul, SGAS 612, Lotes 38/39, L2 Sul



Cruzeiro

UBS nº 2: Setor Escolar, Lote 4, Cruzeiro Velho



Lago Norte

UBS 1: Lago Norte, SHIN, QI 3, Área Especial



Lago Sul

Policlínica Lago Sul, Setor de Habitações Individuais Sul, QI 21 (inclui drive-thru)



Candangolândia

UBS 1: Candangolândia, EQR 5/7, Área Especial 1



Brazlândia

UBS 1: Brazlândia, EQ 6/8, Lote 3, Setor Norte



Ceilândia

UBS nº 5: Ceilândia, QNM 16, Módulo F, Ceilândia Norte (inclui drive-thru)

UBS nº 7: Ceilândia, EQNO 10, AE D/E, Setor O

UBS nº 16: Ceilândia, SHSN, Trecho 1, Etapa 1, Qd. 500, AE 2

UBS nº 17: Ceilândia, QNP 16/20, Setor P Sul



Gama

UBS nº 1: Gama, Entrequadra 6/12, Área Especial, Setor Sul

UBS nº 3: Gama, E/Q 3/5, Área Especial, Setor leste

UBS nº 5: Gama, Área Especial, Lote 38, Setor Central, Lado Leste



Santa Maria

Colégio Paloma, QR 207/307, Conjunto T, Área Especial

UBS nº 2, Santa Maria, EQ 217/317, Área Especial, Lote E



Itapoã

Quadra Poliesportiva do Itapoã (ao lado da UBS 2 Itapoã), Quadra 61, Área Especial Del Lago



São Sebastião

Caic Unesco, Quadra 5, Conjunto A, Área Especial, Centro



Paranoá

Quadra coberta ao lado da Administração Regional do Paranoá, Praça Central S/N, Lt. 1

Drive-thrus