Jovem morre em acidente de carro na via que liga Samambaia e Ceilândia

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um jovem, de 17 anos, morreu após um acidente de carro, na DF-459, via de ligação entre Ceilândia e Samambaia, no último domingo (21/2). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo capotou por volta de 23h. Foram disponibilizadas duas viaturas e oito militares para atender a ocorrência.

De acordo com a corporação, no Fiat Pálio havia seis pessoas e um cachorro. O jovem que teve o óbito confirmado era transportado no porta-malas do carro. No momento do acidente, ele foi ejetado do carro e não sobreviveu. Quando as equipes chegaram no local, encontraram o rapaz em parada cardiorrespiratória e de pronto iniciaram as manobras de ressuscitação.

Em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o CBMDF declarou o óbito, após tentativas de reanimação. O motorista não se encontrava no local e os demais passageiros do veículo foram atendidos e não apresentaram lesões.