Distrito Federal registra 220 novos casos de dengue em uma semana

CB Correio Braziliense

Entre as regiões administrativas, Planaltina registrou o maior número de casos - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Os casos de dengue subiram 34,3% em uma semana no Distrito Federal. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na última sexta-feira (19/2) pela Secretaria de Saúde, a capital registrou 861 notificações prováveis da doença. É um aumento de 220 casos em comparação a semana anterior, quando foram contabilizados 641 ocorrências.

No entanto, se comparado ao mesmo período de 2020 — quando houve a maior epidemia de dengue da história do DF — há uma queda de 67,4% nos casos registrados. No ano passado, esse número chegou a 2.638 notificações.

Entre as regiões administrativas, Planaltina registrou o maior número de casos, com 122 ocorrências da doença. Ceilândia aparece em seguida com 101 notificações, Sobradinho II (78), Samambaia (69) e Sobradinho (67). Essas cinco cidades, juntas, correspondem 50,8% do total dos casos no DF, com 437 notificações.

Em relação à taxa de incidência da doença, a região Norte aparece com os maiores índices. Sobradinho registra 23,89 casos prováveis para 100 mil habitantes, Sobradinho II vem logo em seguida, (14,05 notificações para cada 100 mil habitantes), Paranoá (13,39), Planaltina (11,73), Lago Norte (10,77) e Fercal (10,56).

Até a semana epidemiológica 5, foram confirmados 12 casos com sinais de alarme e nenhum óbito. No mesmo período do ano passado, foram registrados duas mortes pela doença.