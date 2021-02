Resumo do Dia: Confira como anda o avanço da pandemia no DF

CB Correio Braziliense

As doses da vacina começaram a acabar no DF nesta segunda - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cuidado - A secretaria de Saúde fez um alerta para o falso recrutamento de voluntários por mensagens de Whatsapp: a pasta pede que não sejam repassados dados pessoais.

Prioridade - Os trabalhadores de serviços essenciais pediram para serem incluídos no plano de vacinação contra a covid-19 por trabalharem em contato direto com a população.

Vacinas - O DF deveria receber nesta terça-feira um novo lote da vacina contra a covid-19: a

a quantidade de doses será definida pelo Ministério da Saúde e a expectativa era de que idosos com 78 anos começassem a ser vacinados. No entanto, a pasta federal, em reunião com gestores, disse que a nova leva de doses não será entregue na terça. Previsão de entrega é para março. O estoque de vacina começou a acabar em postos de saúde do DF.