Preso por tentativa de estupro, subtenente do CBM-DF pode ser expulso

DD Darcianne Diogo Sarah Peres

O servidor está detido no 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Complexo Penitenciário da Papuda - (crédito: Bruno Peres/CB)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF) informou que pode expulsar o subtenente preso por tentativa de estupro contra um menino de 13 anos caso os fatos se confirmem. O caso ocorreu no sábado (19/2), mas só foi revelado nesta segunda-feira (22/2). O militar está detido no 19º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Complexo Penitenciário da Papuda, e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.



Por meio de nota oficial, o CBM-DF esclareceu que tomou conhecimento do caso um dia depois da prisão do acusado, no domingo (21/2). “O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal exige de seus integrantes um comportamento ético exemplar, dentro e fora da corporação”, garantiu.

Um procedimento administrativo disciplinar interno foi instaurado para apurar o caso. A corporação deixou claro que se, confirmadas as informações preliminares, punirá o militar “com rigor que a caserna demanda, podendo, inclusive, ensejar a exclusão das fileiras da corporação”. “Há de se atentar, que tal ato apresenta-se em total desalinho com o comportamento comum aos componentes do CBM-DF, tratando-se de uma lamentável exceção”, finalizou a instituição.

O Correio apurou que, no dia em foi preso, o bombeiro estava com um garoto de 8 anos, filho de uma amiga, desde janeiro. O menino teria sido vítima de estupro, segundo fontes policiais.

Além disso, o suspeito dá aulas de natação no Gama.

O caso



O subtenente foi preso em flagrante por policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), após a mãe do menino desconfiar do comportamento do filho. Segundo as investigações, o militar conheceu o adolescente por meio de um aplicativo de relacionamento e os dois começaram a trocar mensagens. O menor apresentava-se como um homem de 18 anos.

O militar foi preso em flagrante pouco tempo depois de buscar o adolescente em casa, no Paranoá Parque, para ir a um motel. No celular do subtenente, investigadores encontraram conteúdos de pornografia infantil. As investigações seguem no sentido de identificar outras vítimas.

O subtenente foi preso e transferido ao 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), conhecido como Papudinha, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. Na cela, o servidor precisou de atendimento médico, pois tentou tirar a própria vida.