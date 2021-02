Casos de variante britânica registrados no DF são, na verdade, de Goiás, diz MS

SS Samara Schwingel ME Maria Eduarda Cardim

Investigação epidemiológica concluiu que os pacientes com a nova variante moram no estado de Goiás -

O Ministério da Saúde afirmou, nesta terça-feira (23/2), que os casos da variante britânica, a B.1.1.7, registrados como sendo do Distrito Federal são, na verdade, de Goiás, já que os pacientes infectados moram em cidades desse estado. A nota da pasta foi divulgada uma semana após o Correio informar que a variante foi detectada no DF.

“Após investigação epidemiológica, foi constatado que dois casos anteriormente informados como sendo do Distrito Federal são de Goiás, uma vez que os pacientes são residentes de cidades deste estado”, diz a nota do ministério.

A pasta não informou, porém, de quais cidades seriam os pacientes. No Entorno do DF, Valparaíso de Goiás e Luziânia (GO) têm casos confirmados da B 1.1.7. Na última terça-feira (16/2), o Correio informou a presença de casos da variante no DF após a Fundação Oswaldo Cruz indicar o dado no Demonstrativo de Linhagens e Genomas Sars-CoV-2, na página oficial da fundação.



Apesar da correção, os dados referentes ao DF continuam na tabela da Fiocruz, assim como a informação de que um morador do DF teria sido contaminado com a cepa do Rio de Janeiro, a P2.

O ministério encaminhou uma nova Nota Técnica para os Estados e Distrito Federal com informações sobre as novas variantes identificadas até o momento. O documento orienta medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de saúde, a fim de monitorar e evitar a propagação das novas variantes no país.

