A manhã desta quarta-feira (24/2) é um alento para quem estava com saudades de dias com a cara de verão: o sol apareceu no céu do Distrito Federal, e a temperatura esquentou logo nas primeiras horas do dia. Contudo, como é característico da estação, pancadas mais volumosas são esperadas para o fim da tarde.

"Agora pela manhã é sem chuva, mas a tarde começa a mudar, o aumento da temperatura favorece as chuvas", reforça o meteorologista Francisco de Assis. Os termômetros que marcaram 18ºC na madrugada podem chegar a medir 27ºC nas horas mais quentes.

A tendência é da manutenção desses dias típicos da época do ano. "Persiste no resto da semana com essa chuva no final da tarde para noite", ressalta Assis. Por isso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo para a capital federal, que indica a chance de chuva intensa, quadno podem cair até 50 mm em um único dia.