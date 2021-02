Covid-19: Vacinação de idosos acima de 75 pode começar na quinta

CB Correio Braziliense

A chegada de mais de 25 mil doses da vacina pode ajudar a ampliar a faixa etária da imunização - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

Com a chegada de 25,5 mil doses da vacina AstraZeneca no DF, o governador Ibaneis Rocha (MDB) quer dar início à imunização dos idosos acima de 75 anos nesta quinta-feira (25/2). O Comitê de operacionalização da vacinação do DF vai se reunir na tarde desta quarta (24/2) para avaliar a ampliação do programa de imunização e definir o destino das doses que chegaram e das que ainda vão chegar.

Há previsão de chegada de mais 11 mil doses da CoronaVac até o fim de semana. A intenção do comitê é ampliar a faixa etária dos idosos e continuar a imunização de profissionais de saúde. Segundo estimativa da secretaria de Saúde, o DF conta com mais de 20 mil pessoas na faixa etária entre 76 e 78 anos.

Ibaneis anunciou os planos de ampliar a faixa etária da vacinação durante evento dedicado à assinatura de decreto de regulamentação da Lei nº 6.576/2020, que suspende, temporariamente, o pagamento por ocupação de espaços públicos para exercício de atividade econômica (feiras, quiosques, bancas de revistas, ambulantes). O governador também descartou a possibilidade de adquirir vacinas de forma direta, mesmo após aval do Supremo Tribunal Federal (STF).