GDF libera R$ 35 milhões para reformas de nove feiras

CC Caroline Cintra

O governador Ibaneis Rocha anunciou o investimento durante evento na manhã desta quarta - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 10/2/21)

O Governo do Distrito Federal (GDF) disponibilizou R$ 35 milhões para a reforma de nove feiras da capital federal. O anúncio foi feito pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) durante solenidade na manhã desta quarta-feira (24/2), no Palácio do Buriti. No evento, o chefe do executivo local assinou o decreto de regulamentação da Lei nº 6.576/2020, que suspende temporariamente o pagamento de preço público por ocupação de espaços públicos para exercício de atividade econômica.

A princípio, serão beneficiadas as feiras do Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo, M Norte, Gama, São Sebastião, Santa Maria, Cruzeiro e Sobradinho. O valor será destinado para reformas, a começar por pisos e boxes. “Depois das chuvas, vamos corrigir os telhados, porque muitas feiras têm problemas sério de telhados. Precisamos solucionar isso”, disse Ibaneis.

O emedebista lembrou que, em época de campanha eleitoral, quando visitava as feiras, sempre ouvia diversas reclamações dos feirantes. Entre elas, a questão estrutural. Em Ceilândia, por exemplo, a ideia do GDF era construir uma nova feira, mas os feirantes foram contra. “Tivemos que alterar o projeto para colocar essa reforma à disposição dos feirantes de Ceilândia”, afirmou o governador.

Presidente do Sindicato das Feiras, Francisco Machado ressaltou um pedido a Ibaneis: que as feiras não sejam demolidas para a construção de novas estruturas, mas que sejam realizadas reformas. “Queremos que as reformas sejam feitas com a gente nas feiras. Já tivemos uma situação de sofrimento na Feira Modelo de Sobradinho, que foi demolida, e demoramos quase oito anos para voltar. Precisamos de reforma. As empresas que se virem em fazer (as reformas) com a gente lá dentro, que seja por etapas”, disse.

“Queremos encerrar o mandato com a maioria das feiras, se não todas, reformadas. Trazendo tranquilidade para os feirantes e segurança para as famílias que frequentam. A família da maioria dos feirantes dedicam às vidas aos boxes. Temos obrigação de ter sensibilidade social, ainda mais agora em tempo de pandemia”, completou o governador.