RS Renato Souza

O homem que esfaqueou os pais foi atendido pelo SAMU após ser detido - (crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

A morte de um casal pelo filho de 39 anos, que também esfaqueou a irmã, gerou pânico e comoção entre os moradores do Edifício Atrium, em Águas Claras, nesta quarta-feira (24/2). Vizinhos apontam o suposto autor como um homem misterioso e que apresentava problemas psicológicos evidentes. A Polícia Militar informou que o suspeito é portador de esquizofrenia. Ele foi detido dentro do apartamento no qual ocorreram os óbitos.

Nas últimas horas, moradores e funcionários do condomínio haviam notado um comportamento fora do normal do acusado. Uma das vizinhas do autor do crime contou ao Correio, sob a condição de anonimato, que ele aparentava estar em surto. "O pessoal comentou que ele estava bem agitado desde ontem, subia e descia várias vezes do apartamento. Tinha entrado na frente de alguns carros aqui na rua. Estava em surto. Por isso os pais vieram de Goiânia", disse.

A moradora conta que, mesmo quando não estava em crise, o homem tinha um perfil discreto. "Ele era muito quieto, nem cumprimentava dentro do elevador", conta. Vizinhos contam que o autor não era visto nas reuniões de condomínio e eventos coletivos do residencial.



Gritos e medo



Testemunhas contam que o momento das mortes foi precedido de pedidos de socorro, desespero e pânico. "Eu estava no elevador quando ouvi os gritos. Não sabia o que estava havendo, mas corri para a portaria, a fim de pedir ajuda", conta outra moradora.

A irmã do autor dos esfaqueamentos, única sobrevivente do crime, foi vista correndo ensanguentada pelos corredores. "Logo ela chegou coberta de sangue na portaria. Todos ficamos com medo, pois ainda não sabíamos que ele havia sido detido. Muita gente preferiu ficar dentro dos seus apartamentos, trancados", conta a testemunha.