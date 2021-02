Morta após ser atropelada, menina de 4 anos é sepultada em Planaltina

DD Darcianne Diogo

"Estou sob efeito de calmante. Às vezes me bate o desespero", disse a mãe da pequena Vitória Oliveira, de 4 anos, Samantha Oliveira, 29. A criança morreu atropelada enquanto andava de bicicleta, na DF-130. Vitória foi velada no começo da tarde desta quarta-feira (24/2), no Cemitério Campo da Esperança de Planaltina. A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e ciclistas da região.

O velório começou por volta de 13h30, na Capela 3, e o sepultamento, às 16h. Emocionada, a mãe precisou deixar a capela algumas vezes e foi consolada por familiares. "Tem horas que me dá um surto e eu me desespero. Mas estou sob efeito de remédio. Ainda não consigo acreditar nessa tragédia", lamentou a mãe.

Nesta quarta-feira, o Correio revelou os perigos da DF-130, rodovia onde Vitória foi atropelada. Com a ausência de quebra-molas e pardais, moradores da área rural se arriscam quando precisam sair a pé ou de bicicleta. O problema também foi questionado pela mãe de Vitória. "Queremos, pelo menos, uma câmera de segurança ali. É um trecho extenso e não tem uma câmera. Se tivesse equipamentos como esse, talvez eu não estaria enterrando minha filha hoje", disse.

Vitória morava com a tia Clemilda Alves, 46, e com o avô no Setor Sul de Planaltina e, frequentemente, visitava a mãe, no Núcleo Rural Rajadinha 2. Em lágrimas, Clemilda lamentou a morte da sobrinha. "Era a alegria da minha casa. Contagiava a todos e fazia a festa. O que ela tinha de pequena, tinha de sabedoria", afirmou a tia.

Mais de 20 ciclistas da região compareceram à cerimônia e, na saída da capela, homenagearam a pequena com balões rosas colocados nas bicicletas.

O caso



Vitória Oliveira morreu na segunda-feira (22/2), após ficar seis dias internada no Hospital de Base. O acidente ocorreu na quarta-feira passada (17/2), enquanto andava de bicicleta. A menina estava na companhia da irmã, de 7 anos, e de três primas. O condutor fugiu do local sem prestar socorro.

O caso é investigado pela 6° Delegacia de Polícia (Paranoá). Segundo as investigações, o veículo envolvido no acidente é uma Hilux prata. A Polícia Civil do DF solicitou ajuda da Polícia Civil de Goiás (PCGO) para auxiliar nas buscas.