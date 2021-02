Aposta feita na 314 Sul leva R$ 18 mil de prêmio na Quina

RF Roberto Fonseca

(crédito: Reprodução/Google Street View)

Um apostador do Distrito Federal acordou todo feliz e com dinheiro no bolso nesta quarta-feira (24/2). Ele acertou quatro das cinco dezenas sorteadas na terça-feira (23/2) no concurso 5498 da Quina. O bilhete, no valor de R$ 12, vai receber 17.721,58 por ter acertado a quadra.

A aposta foi feita na Lotérica Pote de Ouro, na 314 Sul. Os números sorteados no concurso 5498 foram 25-46-47-49-66. Além da quadra, o sortudo acertou quatro vezes o terno, que pagou R$ 148,13. Com isso, colocou mais R$ 592,52 no bolso. Dessa forma, o prêmio total a receber será R$ 18.314,10.

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 5498 da Quina. O prêmio nesta quarta-feira (24/2) deve chegar a R$ 8,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas ou no site de Loterias da Caixa Econômica Federal.