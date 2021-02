Covid-19: DF tem alta de 63% na média móvel de casos da doença

LP Luana Patriolino

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A pandemia não para de avançar no Distrito Federal. Nesta quarta-feira (24/2), foram registradas 16 mortes e 1.361 novos casos da covid-19, de acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do DF. Com as ocorrências, a capital acumula 4.791 óbitos e 292.714 infecções pelo novo coronavírus. Desses, 281.691 são pacientes considerados recuperados. A média móvel de casos está em 856,28, o que representa aumento de 63% em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, o índice é de 10,42 — crescimento de 8,8%, comparado a 10 de fevereiro.

Dos óbitos notificados nesta quarta, cinco são de pessoas que tinham entre 60 e 69 anos; dois entre 40 e 49; dois de 50 a 59; três estavam na faixa etária de 70 a 79 anos; e quatro tinham mais de 80 anos de idade. Desses, 14 moravam no Distrito Federal e outros dois em Goiás e em São Paulo. As mortes foram notificadas em Águas Claras; Brazlândia; Ceilândia; Cruzeiro; Plano Piloto; Riacho Fundo; Samambaia; Sobradinho; e Taguatinga.

Em relação ao número de casos absolutos, Ceilândia está em primeiro lugar, com 32.077 infectados, seguida de Plano Piloto (27.469) e Taguatinga (23.543). As cidades de Samambaia e Águas Claras aparecem em seguida, com 16.993 e 16.352 infecções, respectivamente. De acordo com o boletim, as maiores incidências são percebidas nas regiões de Sobradinho 1, Lago Sul, Plano Piloto e Taguatinga.

Do total de casos confirmados, os maiores números estão nas faixas de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. A letalidade no DF é de 1,7%. A maior taxa está na faixa etária de pessoas de 80 anos ou mais.