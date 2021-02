Viaduto da Ligação Torto-Colorado recebe nome de engenheiro do DER-DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O viaduto da Ligação Torto-Colorado recebeu o nome de um servidor do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF). A obra foi batizada como Viaduto Engenheiro Antônio Gomes Filho, em homenagem ao funcionário falecido em agosto de 2020, vítima das complicações causadas pela covid-19.



Ele trabalhou no órgão por 27 anos, era engenheiro por formação e técnico de planejamento urbano e infraestrutura. A decisão de homenageá-lo foi publicada na edição do Diário Oficial do DF desta terça-feira (23/2).

A obra

O Viaduto Antônio Gomes Filho, localizado na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (DF- 003), representa a última obra da Ligação Torto-Colorado, que juntamente com as do Trevo de Triagem Norte (TTN) formam o Complexo Viário Joaquim Roriz. No local, aproximadamente 100 mil motoristas trafegam pela Saída Norte do Distrito Federal todos os dias.

O elevado está na última fase da obra, com 98% de todo o serviço executado. Atualmente, os construtores estão realizando a conclusão do tabuleiro da estrutura — por onde circulam os veículos, no encabeçamento e na pavimentação asfáltica do viaduto. A próxima e última etapa será a instalação de guarda-corpos e, por fim, a sinalização horizontal e vertical.

O Complexo Viário Joaquim Roriz teve um investimento de R$ 200 milhões, com recursos vindos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O conjunto de vias recebeu este nome em homenagem ao ex-governador, que comandou o Distrito Federal por quatro mandatos. A condecoração foi publicada no Diário Oficial do DF em 4 de fevereiro de 2020.