CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/ CB/ DA Press)

O Distrito Federal continua sob risco de chuvas fortes no decorrer desta quinta-feira (25/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital amanheceu com muitas nuvens, mas os registros de pancadas de chuvas e trovoadas em áreas isoladas só devem ocorrer no período da tarde.

O sol deve aparecer em alguns locais do DF. De acordo com o meteorologista do Inmet Mamedes Luiz Melo, essas características climáticas são típicas do verão. “Daqui a pouco o sol aparece e, com o aquecimento e a umidade elevada, surgem as pancadas de chuvas isoladas, típicas desta estação”, diz.

A temperatura mínima, de 17ºC, foi registrada nas primeiras horas desta manhã. A máxima no DF pode chegar a 30ºC. A umidade relativa do ar varia entre 100% e 60%. O Inmet avisa que a população deve redobrar os cuidados para evitar acidentes. Os últimos registros de precipitações intensas na capital federal deixou estragos em várias regiões.