Representantes de 17 países participaram da reunião para falar de vacinação no DF - (crédito: CLAUDIO CRUZ / AFP)

Na última quarta-feira (24/2), representantes do Escritório de Assuntos Internacionais do Governo do Distrito Federal (EAI) reuniram-se, de maneira virtual, com as representações diplomáticas do Grupo de Países da América Latina e Caribe (Grulac). Em pauta, questões relacionadas à vacinação contra a covid-19 no DF. Em maio do ano passado, o EAI coordenou encontro com o Grulac, cujo objetivo foi o de trocar experiências sobre o combate à pandemia do novo coronavírus.

Participaram da reunião o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, e o coordenador de Privilégios e Imunidades (CGPI) do Ministério das Relações Exteriores, Mauricio Correia. “Brasília tem a capacidade e obrigação de fazer a proteção de todos, incluindo a comunidade internacional residente no DF, por meio da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Saúde. Nos planejamos para dar assistência aos necessitados e trabalhar na prevenção e imunização de todos”, relatou Osnei.

Para a chefe do EAI, Renata Zuquim, o DF possui a missão híbrida de pensar políticas públicas que considerem as instâncias local, regional, federal e internacional e “o intuito do encontro foi promover mais diálogo com a comunidade internacional e sanar questões sobre as diretrizes para o enfrentamento da pandemia no DF”.

Em nota, a coordenação do Grulac agradeceu a oportunidade de diálogo com o secretário da Saúde e representantes do Itamaraty, e destacou o fundamental apoio do EAI à iniciativa.

Grulac

O Grulac é um grupo de países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) composto por 33 nações e ocupa dez cadeiras no Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, representando 17% dos membros da ONU. No encontro desta quarta-feira participaram Uruguai, Honduras, Panamá, Jamaica, El Salvador, Equador, Paraguai, Cuba, México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Peru, Guiana, Bolívia, Suriname e República Dominicana.

*Com informações do Escritório de Assuntos Internacionais