SEGOV recebe representantes de feiras para tratar de melhorias no setor

Intenção das reformas é oferecer melhores condições de trabalho e ambiente mais confortável - (crédito: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)

O secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, recebeu, nesta quarta-feira (24/2), o presidente do Sindicato dos Feirantes do DF (Sindifeira-DF), Francisco Valdenir Machado Elias, e presidentes de associações de feirantes de toda a capital para tratar de melhorias para o setor.

O encontro ocorreu após anúncio de que o GDF irá investir R$ 35 milhões para reformar nove feiras do Distrito Federal e suspenderá a cobrança do pagamento de preço público até 31 de junho deste ano.

O secretário ouviu todos os representantes, que apresentaram as suas demandas de melhorias para as feiras e os feirantes. Entre os pedidos, os presidentes das associações reforçaram a necessidade de investimentos e reformas, de forma a oferecer melhores condições de trabalho e um ambiente mais confortável para os frequentadores.

"As demandas que foram recebidas pela Secretaria de Governo serão encaminhadas à Novacap, através do presidente Fernando Leite, órgão responsável pelas reformas e construção das feiras", disse José Humberto Pires. Outra abordagem foi do presidente da feira de Santa Maria, Jorge Alexandre, que solicitou uma audiência junto ao Sebrae, com vistas a firmar uma parceria de capacitação e aprendizagem sobre linhas de créditos e técnicas de venda. Também foi sugerido que a instituição faça um diagnóstico sobre cada feira.

Segundo o subsecretário de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, Alexandre de Jesus Silva Yanez, a pasta já está em contato com o Sebrae para solicitar uma agenda com os feirantes da capital.

A nova legislação de feira foi outro assunto abordado na pauta da reunião, que também recebeu sugestões de aperfeiçoamento no texto em vigor, com vistas a uma norma atualizada. De acordo com a Secretaria de Estado do Governo, as sugestões serão apresentadas à área técnica da pasta, que já está estudando uma proposta de atualização das normas atuais.

Com informações da SEGOV.