Acidente entre quatro veículos e um ônibus da BRT deixa vítima ferida

CB Correio Braziliense

Uma mulher ficou presa nas ferragens do automóvel - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta sexta-feira (26/2), um acidente de trânsito entre quatro carros e um ônibus do BRT no balão de acesso ao Aeroporto Internacional de Brasília.

De acordo com a corporação, uma vítima foi encaminhada ao Hospital de Base com dores intensas na coluna lombar, porém estava consciente e estável. Ângela Maria de Souza ficou presa dentro do automóvel e precisou ser retirada pelos bombeiros por meio da abertura do porta malas.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), o acidente causou bastante impacto no trânsito, deixando duas faixas da Estrada Parque Aeroporto (EPAR) bloqueadas até as 11h46.