Capotamento na BR-060 deixa um adulto e duas crianças feridas

LP Luana Patriolino

(crédito: Divulgação/CBMDF)

Um adulto e duas crianças ficaram feridos depois de sofrerem um acidente de carro na BR-060, sentido Goiânia, neste domingo (21/2). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o veículo, do modelo Land Rover, capotou por volta de 11h, no km 28 da rodovia. Foram disponibilizadas cinco viaturas e dezoito militares para atender a ocorrência.

O motorista, identificado como Zenildo Rabelo Mariano, idade não revelada, perdeu o controle da direção e acabou capotando o carro. Ele sofreu fratura no maxilar e laceração na face, mas estava consciente, orientado e estável no momento do resgate. Também estavam no automóvel dois meninos de 11 e 13 anos. O mais velho teve fratura do braço direito e se queixou de dor no tórax. A criança mais nova apresentava uma fratura no fêmur e escoriações pelo corpo. Eles também estavam conscientes e estáveis.

O motorista e o menino de 13 anos foram levados ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), e o garoto de 11 anos foi encaminhado ao Hospital Regional do Gama (HRG). O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).