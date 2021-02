Decreto do toque de recolher é publicado no Diário Oficial

SS Samara Schwingel

Bares e restaurantes devem ficar fechados entre 20h e 5h - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Agora, o toque de recolher no Distrito Federal é oficial. O Decreto nº 4.939, que detalha a medida restritiva, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do DF nesta sexta-feira (26/2). De acordo com o texto, a partir de segunda-feira (1º/3), as atividades não poderão funcionar das 20h às 5h, salvo exceções.

Além disso, os estabelecimentos autorizados a se manterem abertos não poderão vender bebidas alcoólicas após as 20h. Também fica proibida a disponibilização de mesas e consumo de produtos nos locais após o horário estabelecido.

A fiscalização da nova medida será feita por uma força-tarefa que reúne a DF Legal, a Diretoria de Vigilância Sanitária, Secretaria de Mobilidade Urbana, Corpo de Bombeiros, polícias Militar e Civil, o Procon, o Detran, o Ibram, o DER e a Secretaria de Agricultura. A princípio, as restrições devem durar duas semanas.

O que funciona

O Decreto autoriza templos religiosos, escolas, faculdades e supermercados a funcionarem entre 20h e 5h. O documento também define que postos de combustíveis, hortifrutigranjeiros, mercearias, farmácias, clínicas, consultórios médicos e veterinários, comércio atacadista, funerárias, faculdades e universidades também estão autorizados a funcionarem após as 20h.

Teletrabalho

Também na edição extra do DODF, o governador Ibaneis Rocha (MDB) estabeleceu, de forma provisória, o teletrabalho para os servidores de órgãos do GDF.