PCDF prende homem que matou jovem a pauladas; vítima foi encontrada em matagal

DD Darcianne Diogo

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Investigadores da 4ª Delegacia de Polícia (Guará) prenderam, nesta sexta-feira (26/2), um homem de 32 anos acusado de matar a pauladas um rapaz de 27 anos. A vítima foi identificada como Rayslan Carlos do Carmo Sampaio e teve o corpo encontrado em 8 de dezembro do ano passado, em um matagal, na Rua do Jóquei, na Estrada Parque Vale (EPVL), área frequentada por usuários de drogas.

No decorrer das investigações, a polícia constatou que a vítima era usuário de drogas e havia discutido e, em seguida, teria sido ameaçado por um homem, conhecido como Barba, também usuário de entorpecentes e frequentador do local.

De acordo com a apuração policial, o motivo do homicídio seria uma dívida que Rayslan tinha com o autor pela compra de ferramentas. À polícia, testemunhas relataram que Barba foi uma das últimas pessoas a estar com o jovem, e teria fornecido detalhes sobre a morte do homem.

Preso, o autor negou envolvimento no crime, mas foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, por meio cruel e por impossibilidade de defesa da vítima. Caso seja condenado, ele pode pegar de 12 a 30 de anos de prisão.