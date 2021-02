Covid-19: DF registra 12 mortes e 704 novos casos em 24 horas

CB Correio Braziliense

(crédito: AFP / MICHAEL DANTAS)

O Distrito Federal registrou, neste sábado (27/2), 12 mortes causadas pela covid-19. As informações são do boletim da Secretaria de Saúde (SES-DF). Além disso, foram registrados 704 novos casos nas últimas 24 horas, totalizando 295.615 (87,7%) pessoas já contaminadas pela doença na capital.

No Resumo Diário de Óbitos, o DF totaliza 4.831 mortes, sendo 4.396 de moradores locais e 377 de pessoas vindas de Goiás. As que vieram de outros estados para serem atendidas na capital eram de Amazonas (13), Minas Gerais (11), Mato Grosso (5), Bahia (4), Rio de Janeiro (3), Roraima (3), Amapá (2), Tocantins (2), São Paulo (1), Rondônia (1), Maranhão (1), Acre (1) e Santa Catarina (1). Segundo a pasta, os 12 óbitos ocorreram entre 26 de janeiro e hoje.

Entre as Regiões Administrativas (RAs), Ceilândia segue como a que mais registrou mortes: 827. São mais de 32 mil casos da doença registrados na cidade. Em Taguatinga, 482 pessoas perderam a vida após contágio por covid-19.

O número de casos registrados na cidade chegou a 23 mil. Samambaia teve 17 mil infectados pela doença e 365 óbitos. O Plano Piloto está com 27 mil casos confirmados e 347 mortes.

De acordo com a Saúde, do total de pacientes com covid-19 no DF, 283 mil se recuperaram, o que simboliza mais de 85% do total.

Leitos de UTI

De acordo com a última atualização da Secretaria de Saúde, por volta das 18h10 deste sábado, a taxa de ocupação total de leitos públicos de UTI para covid-19 estava em 80,50%. Na rede particular, a taxa de ocupação de adultos é de 86,60%. As UTIs pediátricas chegaram a 100% de ocupação.

A letalidade da covid-19 no DF está em 1,7%, enquanto a taxa de mortalidade é de 144 a cada 100 mil habitantes.