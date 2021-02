Passagem de ônibus do Entorno para o DF aumenta neste domingo

CB Correio Braziliense

Passagem de ônibus do Entorno do DF aumenta neste domingo -

As passagens de ônibus entre as cidades do Entorno e o Distrito Federal aumentam neste domingo (28/2). A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou reajuste de 4,147%, que afeta todas as linhas.

De acordo com a nota divulgada pela ANTT, a correção no preço da tarifa "repõe o valor do coeficiente tarifário conforme a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) com o preço relativo ao óleo diesel para distribuidora".

Para facilitar o troco entre passageiros, algumas tarifas foram arredondadas para baixo, como é o caso da passagem entre Valparaíso (GO) e Taguatinga (DF), que deveria custar R$ 6,35 e agora passa para R$ 6,25.

As passagens de ônibus entre a Cidade Ocidental (GO) e Brasília custam R$ 6 agora, enquanto de Valparaíso (GO) para Brasília os bilhetes passam a ser vendidos por R$ 5,40. Os passageiros que saem de Águas Lindas (GO) para o Plano Piloto começa a pagar R$ 7,80.