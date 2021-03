Hemocentro de Brasília funciona normalmente durante o lockdown

LP Luana Patriolino

O atendimento no hemocentro deve ser feito mediante agendamento - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 5/2/19)

Para manter o estoque de sangue e abastecimento da rede de saúde do Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília (FHB) terá funcionamento normal durante o período de lockdown determinado pelo governo do DF. Os doadores interessados devem comparecer à instituição em horário agendado, entre 7h e 18h.

A FHB afirma estar adotando as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) para evitar a disseminação da covid-19. A fundação tem reforçado as rotinas de limpeza e desinfecção das áreas comuns, além de aumentar a distância entre as cadeiras da sala de espera e do espaço de coleta. Também é obrigatório o uso de máscara de proteção facial.

O doador precisa estar saudável para retirar o sangue. Em caso de qualquer sintoma como febre, tosse, irritação ou dor de garganta, ele não deve comparecer ao Hemocentro. Pessoas que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus devem aguardar 14 dias para agendar a doação. A marcação pode ser feita pelo portal Agenda DF ou no telefone 160 (opção 2).