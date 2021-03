Secretário de Saúde revoga as próprias férias durante crise na pandemia

PM Pedro Marra

O secretário teria férias de duas semanas, mas decidiu revogá-las - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

Diante do agravamento da crise provocada pela pandemia e do risco de o sistema de saúde entrar em colapso, o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, revogou as próprias férias que seriam de duas semanas. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (1º/3).

Ao Correio, Okumoto confirmou a mudança. “Sim, já foi feito o Ato (de revogação). (A Secretaria) vai publicar”, afirmou o chefe da SES-DF, que detalhou mais sobre a decisão, em nota.

“O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, já solicitou a revogação das férias, que estavam marcadas desde o ano passado. Essa revogação ainda não foi publicada”, diz um trecho do texto.

A pasta informa, ainda, que o secretário conduziu a reunião de ontem à noite, do Comitê de Crise da Secretaria de Saúde para a mobilização de leitos de UTI para atender pacientes com a covid-19, e já está trabalhando hoje (1º/3), desde às 7h”, esclarece a Secretaria de Saúde.

Pandemia no DF

No domingo (28/2), conforme dados divulgados pela Secretaria de Saúde no início da noite, o Distrito Federal registrou 1.079 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, e o total de infectados chegou a 296.694.

A capital tinha apenas cinco leitos de UTI disponíveis para pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. De acordo com a SES-DF, a taxa de ocupação total, incluindo leitos do tipo adulto, pediátrico e neonatal, é de 97,46%.

No total, a capital tem 206 leitos de covid-19 distribuídos em 10 hospitais da rede de saúde. Desses, 192 estão ocupados, cinco estão vagos e nove estão bloqueados ou aguardando liberação. Na tarde deste domingo, 83 pacientes aguardavam por uma UTI, sendo 24 casos suspeitos ou confirmados do vírus.

Nos hospitais particulares do Distrito Federal, dos 216 leitos, 185 estão ocupados, cinco estão bloqueados e apenas 26 estão disponíveis. A taxa de ocupação de UTIs adulto é de 87,56% e a de pediátrico, de 100%.