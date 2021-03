Ibaneis avaliará abertura de bares e restaurantes na próxima semana, dizem empresários

LP Luana Patriolino

Chefe do Executivo local participou de reunião com o setor nesta segunda-feira (1º/3), no Palácio do Buriti - (crédito: Divulgação )

Depois de anunciar a liberação de escolas particulares e academias, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), deve reavaliar, na segunda-feira (8/3), a situação dos bares e restaurantes do Distrito Federal. Nesta segunda-feira (1º/3), o chefe do Executivo local se reuniu com representantes do setor produtivo, no Palácio do Buriti.

O presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília (Sindhobar), Jael Antônio da Silva, afirmou ao Correio que, durante a reunião, o chefe do Executivo local afirmou que vai avaliar a possibilidade de reabertura do setor na semana que vem.

"Precisamos reabrir o mais rápido possível. Ele adiantou que, talvez, na segunda-feira (8/3), possa liberar mais alguns segmentos e que avaliará a possibilidade de liberar bares e restaurantes. Tudo dependerá da curva de ocupação dos leitos em UTIs (unidades de terapia intensiva)", disse o representante sindical.

O governador também afirmou aos empresários que a reabertura terá de ocorrer de maneira gradual e segura. "Estamos aguardando o desenrolar disso, mas, esta semana, ele garantiu que não tem como fazer nada para nenhum dos setores", afirmou Jael.

Mobilização



Nesta semana, o Governo do Distrito Federal (GDF) pretende abrir, ao menos, 130 leitos em unidades de terapia intensiva (UTIs), para atender pacientes com covid-19. Com a medida, um novo decreto será publicado, em breve, autorizando escolas particulares e as academias de ginástica a funcionarem. No caso de bares e restaurantes, há 11 mil no DF, segundo o Sindhobar, e o setor é responsável por empregar mais de 100 mil pessoas na capital federal.

Edson de Castro, presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), confirmou a informação e destacou que o setor produtivo tem se mobilizado. "Na segunda-feira (8/3), provavelmente, serão liberadas as academias e as escolas particulares. Será um grande número de pessoas beneficiadas. E, durante esta semana, o governador poderá liberar aos poucos", acredita o empresário.

Também participaram da reunião representantes de escolar particulares; o presidente da Federação das Indústrias do DF (Fibra-DF), Jamal Bittar; o superintendente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF), Valdir Oliveira; o presidente da Câmara Legislativa (CLDF), Rafael Prudente; além de secretários de governo.