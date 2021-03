Presa jovem de 19 anos foragida por assaltar joalheria no DF

DD Darcianne Diogo

À época, a Polícia Civil divulgou a foto da jovem para auxiliar nas investigações - (crédito: PCDF/Divulgação)

Após mais de um ano foragida da Justiça, a jovem de 19 anos acusada de roubar uma joalheria no Gama Shopping foi presa por investigadores da 14ª Delegacia de Polícia (Gama), nesta segunda-feira (1º/3),. Gisllayne Andresa Ribeiro Pereira, mais conhecida como Dedessa, estava foragida desde 8 de fevereiro de 2020, data do crime.

À época, a ação foi registrada por câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento. Na imagem, ela e um homem aparecem na loja e simulam interesse em um anel de noivado. Após conseguir distrair uma das vendedoras, o rapaz sacou a arma de fogo e anunciou o assalto.

Segundo as investigações, o acusado exigiu que as funcionárias entrassem na sala-cofre do estabelecimento, onde passaram a ser ameaçadas. As vendedoras foram obrigadas a entregar todos os objetos de valor da joalheria. O crime contou com o auxílio de um adolescente, que aguardava o casal do lado de fora.



Fuga e prisão



Após o crime, o trio fugiu para a cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto (GO) — distante cerca de 47km de Brasília —, onde o grupo mantinha uma base de planejamento para os crimes. Policiais conseguiram capturar o homem em Jaraguá (GO), em 13 de maio. Quanto à atuação do adolescente, a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) ficou responsável por analisar o caso. Gisllayne foi presa nesta segunda-feira, escondida na casa de uma tia, no Setor Oeste do Gama.