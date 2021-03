ONG faz campanha para arrecadar cestas básicas à famílias do DF

LC Lis Cappi

Voluntários da ONG farão a compra e distribuição das cestas arrecadadas - (crédito: Divulgação/The Street Store DF)

Ajudar quem está com necessidades socioeconômicas durante o período de isolamento no Distrito Federal. Com essa proposta, a organização não-governamental (ONG) The Street Store DF começou uma campanha de arrecadação de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade das cidades Estrutural, Sol Nascente, Samambaia e Recanto das Emas.

O projeto tem a proposta de arrecadar doações para famílias que foram indicadas por escolas públicas das regiões administrativas — a Escola Classe 66, do Sol Nascente; o Centro Educacional Infantil 1, da Estrutural; e a Escola Classe 831, de Samambaia. Além da instituição Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (Fale), que ajuda portadores de HIV no Recanto das Emas.

A coordenadora da ONG, Ruth Duarte, conta que a intenção é arrecadar ao menos 120 cestas básicas, mas que o projeto seguirá durante o mês de março e distribuirá todas as doações recebidas. “A gente vai fazer essa primeira entrega das 120 cestas e, como a gente for recebendo, a gente segue com as doações. Vamos combinar com uma pessoa de cada família para receber a cesta, para garantir os cuidados necessários da pandemia”, afirma a coordenadora.

A organização, que geralmente arrecada roupas para pessoas em situação de rua, começou a ação com alimentos em dezembro de 2020, como forma de apoio à pandemia da covid-19. “Vimos que é uma necessidade muito grande dessas comunidades. E, por isso, a gente quer dar continuidade. Em algumas famílias, notamos ter de 5 a 7 pessoas em casa, com a renda incerta. A conta não fecha, ainda mais agora no lockdown, em que as pessoas não podem trabalhar”, declara.

Para seguir os cuidados do isolamento do DF, a arrecadação de alimentos funcionará apenas por depósito, na conta da coordenadora. A transferência pode ser feita através da chave PIX: 059.395.161-14. A ONG também pede que os comprovantes de depósito sejam enviados para o e-mail contato@thestreetstoredf, ou por mensagem no Instagram do projeto. A prestação de contas será enviada aos colaboradores após a compra dos alimentos.