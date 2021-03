A partir desta segunda, DF está em emergência ambiental até novembro

CB Correio Braziliense

Mudança no período emergencial vai permitir melhor planejamento das ações que, no ano passado, resultaram em queda de 50% nas ocorrências de incêndios florestais em parques e unidades de conservação - (crédito: CBMDF/Divulgação)

O Distrito Federal está em estado de emergência ambiental, a partir desta segunda-feira (1º/3), até novembro deste ano. A determinação está em decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha e publicado em 10 de fevereiro no Diário Oficial do DF.

De acordo com a medida, os órgãos que integram o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do Distrito Federal (PPCIF) devem adotar, de acordo com as competências, as ações necessárias para prevenir e minimizar as ocorrências e os efeitos de incêndios florestais. A Secretaria de Meio Ambiente (Sema) coordena o PPCIF, executado em parceria com o Instituto Brasília Ambiental e outros órgãos do GDF.

Neste ano, o período de emergência ambiental, historicamente iniciado em abril, foi antecipado. Segundo a Sema, a mudança permite o melhor planejamento das ações que, no ano passado, resultaram em queda de 50% nas ocorrências de incêndios florestais em parques e unidades de conservação.

De acordo com a pasta, o decreto permite a contratação de brigadistas florestais a tempo de atuar na prevenção aos focos de incêndio, não apenas no combate. A expectativa da Sema é contratar cerca de 150 brigadistas em maio para atuar na vigilância, na observação e em outras ações preventivas, como a abertura de aceiros — espaços abertos um terrenos para impedir a propagação de incêndios — e o cercamento de áreas e em atividades de educação ambiental.

Também no ano passado, houve a abertura de 25 aceiros e cerca de 4,6 mil hectares de queima prescrita (fogo controlado de áreas) em todas as Unidades de Conservação (UCs) e no Parque Nacional de Brasília.