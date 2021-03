Contrato de venda da CEB é assinado; dinheiro vai para a infraestrutura do DF

SS Samara Schwingel

A CEB foi vendida para a Bahia Geração de Energia, do grupo Neoenergia - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Na manhã desta terça-feira (2/3), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), assinou o contrato de venda da Companhia Energética de Brasília (CEB) para a Bahia Geração de Energia, do grupo Neoenergia. Também assinaram o documento o presidente da CEB, Edison Garcia, Mario Ruiz-Tagle, CEO da Neoenergia, e Simone Borsato, diretora Executiva de Desenvolvimento da Neoenergia.

A cerimônia foi realizada no Palácio do Buriti. “Estou muito feliz e tranquilo com esta venda. Os recursos serão investidos onde a cidade precisa que é na infraestrutura”, afirmou o governador.

Ibaneis ainda aproveitou e agradeceu aos gestores anteriores da CEB e elogiou o trabalho feito até então. "Já demos a ordem à B3 para a liquidação das ações e transferência do dinheiro. A partir dessa ação a Bahia Geração de Energia terá a total condução da companhia”, disse o atual presidente da CEB, Edison Garcia.

Ao final desta transação, a Neoenergia poderá escolher os novos gestores da empresa.

A venda

A CEB foi leiloada em dezembro de 2020 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A empresa foi vendida por R$ 2,51 bilhões A cifra representa um ágio de 76,63% em relação ao valor inicial de R$ 1,42 bilhão.