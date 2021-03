CEB: "Queremos melhorar a qualidade do serviço", diz CEO da Neoenergia

SS Samara Schwingel

CEO disse que funcionários da CEB poderão ser integrados à nova empresa - (crédito: CB / DA Press / Ed Alves)

O CEO da Neoenergia, grupo que comprou a Companhia Energética de Brasília (CEB), Mario Ruiz-Tagle, afirmou que pretende melhorar a qualidade do serviço prestado pela empresa. A declaração foi feita na manhã desta terça-feira (2/3), após a assinatura do contrato de venda e compra da companhia.

Apesar da intenção, Tagle frisou que irá precisar de tempo. “Há muito trabalho a ser feito”, disse.

Além disso, o CEO da Neoenergia informou que não pretende executar uma demissão em massa. “Para trabalharmos e melhorarmos o serviço, precisamos de pessoal. Então, não penso em demissões”, explicou.

A ordem de transferência de ações já foi dada à Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Após esta movimentação, a Neoenergia poderá realizar contratações e mudanças na CEB.

Apesar do Programa de Demissão Voluntária (PDV) iniciado na CEB antes da privatização, ele afirmou que os colaboradores que quiserem poderão migrar para a Neoenergia. A expectativa é que o processo de integração da CEB à Neoenergia seja concluído até o fim do ano. “Isso tem que ser feito rápido para dar tranquilidade a todos”, completou Tagle.

Recursos

Segundo a Neoenergia, os recursos serão direcionados, especialmente, para a expansão, automação e modernização do sistema elétrico, com foco na qualidade do fornecimento, satisfação dos clientes e na segurança da população. No primeiro ano de concessão, está prevista a instalação de mais de 150 religadores de linha, um crescimento de 50% do parque atualmente instalado na área de concessão. Na prática, os equipamentos inteligentes identificam e isolam o trecho defeituoso da rede, permitindo um restabelecimento mais rápido em caso de eventuais interrupções.

O mapeamento de pontos de melhorias da rede será iniciado imediatamente pela nova gestão. O trabalho envolverá uma intensa dedicação operacional, com a inspeção e manutenção de mais de 10 mil quilômetros de redes de distribuição, mais de 700 quilômetros de linhas de transmissão (percorrendo 100 % do total) e de todas as 41 subestações.

Além disso, o plano de investimentos prevê a modernização e ampliação da capacidade de atendimento por meio de instalação de novos transformadores e da construção de circuitos de interligação e de linhas de alta tensão, com a finalidade de melhorar os indicadores de continuidade e confiabilidade do fornecimento de energia.

Canais de atendimento

Neste primeiro momento, o atendimento aos clientes permanecerá sendo realizado pelos canais de comunicação existentes, pelo telefone 116, agências de atendimento físicas, além do portal agenciadigital.ceb.com.br. A Neoenergia promoverá, ao longo deste ano, a implantação de canais digitas de atendimentos por meio do WhatsApp e outros serviços digitais, assim como novos canais de pagamento da conta.

A Neoenergia terá também um contato proativo com os consumidores – com comunicações por e-mail, SMS, Whatsapp e outras plataformas –, novas modalidades de pagamento, como carteiras digitais e cartão de crédito e a implantação de um portal digital de negociação. Algumas dessas iniciativas já começam a ser implementadas ainda neste mês de março.