Entorno: homem é morto pela polícia durante perseguição em Valparaíso (GO)

A ocorrência se deu na BR-040, em frente ao hotel Locatelly, no bairro Jardim Novo Oriente, em Valparaíso de Goiás - (crédito: Material cedido ao Correio)

Por volta das 14h desta terça-feira (2/3), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), durante ação de acompanhamento a um veículo suspeito, atirou em um homem em um carro em alta velocidade. O rapaz, de cerca de 25 anos, morreu no local.

A ocorrência se deu na BR-040, em frente ao hotel Locatelly, no bairro Jardim Novo Oriente, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com uma testemunha, que não quis se identificar, a PMGO acompanhava o veículo suspeito em alta velocidade pelo acostamento da via.

Ao tentar abrir o porta-luvas do carro, o motorista foi alvejado por um policial que estava com a arma na mão e havia solicitado ao homem que parasse o veículo.

O corpo do rapaz ficou no local da ocorrência, aguardando a chegada da equipe do Instituto Médico Legal (IML).