Operação Cruzeiro prende quadrilha que realizava roubo a residência

A operação Cruzeiro, uma ação da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do DF (Corpatri), cumpriu, nesta quarta-feira (03/03), quatro mandados de prisão na Região Administrativa de Ceilândia. O objetivo da ação era prender uma associação criminosa armada, extremamente violenta, atuante em todo o Distrito Federal, especializada no roubo a residência.

A primeira situação que envolveu o grupo foi um roubo a residência no Cruzeiro/DF, ocorrido no dia 22/12 do ano passado, quando uma família de seis adultos e três crianças foi rendida pelos bandidos, que, por quase três horas, mantiveram os moradores reféns. Nessa situação, os autores roubaram diversos objetos além do carro estacionado na garagem.

O grupo, que roubava preferencialmente casas de comerciantes, costumava planejar as empreitadas criminosas seguindo as possíveis vítimas, identificando os carros dos moradores, horários da família e até mesmo locais de trabalho. A intenção era compreender a rotina da casa. Com essas informações, os autores escolhiam o melhor dia e o melhor horário para praticarem os roubos.

Dentro do imóvel, os criminosos amarravam os moradores, que eram submetidos a intenso sofrimento emocional, pois, além de estarem sob a mira constante de armas de fogo, eram submetidos a tortura. Usando das informações colhidas durante a elaboração dos crimes, os bandidos ameaçavam matar parentes das vítimas caso não conseguissem o que procuravam.

Todos os integrantes dessa associação possuem extensa ficha policial, tendo diversas passagens por crimes de roubo a residência, roubo a saída de banco, roubo a lotérica, roubo a veículo, roubo a transeunte, porte de arma de fogo e outros. No dia 10/01, o grupo realizou um roubo a residência, em Taguatinga/DF, que ocasionou na prisão de uma parte dos integrantes.

