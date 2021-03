GDF apresentará à Câmara Legislativa 17 projetos de lei voltados à urbanização

EH Edis Henrique Peres

Anúncio ocorreu durante reunião do chefe da Seduh com representantes do setor produtivo e integrantes da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF), nesta quinta-feira (4/3) - (crédito: Reprodução)

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira, anunciou, nesta quarta-feira (3/3), que pretende regularizar os puxadinhos do Distrito Federal. A declaração ocorreu durante a reunião da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF) da Câmara Legislativa (CLDF). Além disso, o chefe da pasta afirmou que pretende entregar à Casa 17 projetos de lei (PLs) voltados ao setor urbano do DF até o começo do próximo ano.

Mateus Oliveira afirma que os PLs são prioridade para desburocratizar e tornar a legislação urbanística do DF mais moderna e eficiente. Dos 17 previstos, dois estão em tramitação: um a respeito da Regularização Fundiária Urbana (Reurb) — já lido em plenário — e outro, enviado no ano passado, que trata da revisão da Lei de Uso e Ocupação de Solo (Luos). Ambos devem ser votados neste mês.

A lista também inclui o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub); a concessão de áreas públicas para comércios em outras regiões administrativas; a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot); assim como o Programa de Revitalização do Setor Comercial Sul, conhecido como Viva Centro.

Para Mateus Oliveira, a parceria com o Legislativo beneficia a população: "São projetos que, muitas vezes, vão se refletir nos próximos 10 anos. Sabemos que as leis urbanísticas têm um tempo desde a aprovação até o efetivo reflexo na sociedade. Por isso, é importante termos a condição de fazer esse pacto pelo desenvolvimento urbano, para que essas leis produzam efeitos benéficos à população", defendeu.

Puxadinhos além do Plano Piloto

O secretário argumentou, ainda, que os puxadinhos fazem parte da realidade de diversos locais além da região central de Brasília, como Ceilândia, Guará e Sobradinho. "Situações em que o desenho urbano para a atividade econômica necessita um espaço de área pública, para que a atividade seja melhor desenvolvida", afirmou Mateus. A expectativa é que o projeto que trata do assunto seja enviado à CLDF no segundo semestre.

A reunião da comissão também deu destaque à revisão da Lei da Outorga Onerosa de Alteração de Uso (Onalt). Ela prevê que os recursos arrecadados sejam revertidos para a melhoria de espaços públicos, habitação e interesses sociais.

O secretário considera que a base de cálculo atual não é objetiva e que incertezas ou imprevistos causam embates judiciais na hora do pagamento das outorgas. O modelo atual leva em conta cada caso da Onalt, segundo a Seduh. Mas o governo local quer propor um novo cálculo, com base no Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

Confira a lista dos PLs com previsão de chegarem à CLDF: