Bancário descreve susto ao receber bilhete de vítima de violência doméstica

DD Darcianne Diogo

(crédito: Reprodução)

Em entrevista ao Correio, o bancário que recebeu um bilhete de uma jovem de 27 anos vítima de violência doméstica deu detalhes da situação. Era tarde de segunda-feira (1º/3) quando a vítima e o companheiro foram até uma agência bancária de Sobradinho sacar o Bolsa Família. O funcionário estava no caixa quando se surpreendeu com uma mulher que entregou a ele um papel. Na tarde desta terça-feira (2/3), a vítima e os dois filhos, de menos de 5 anos, foram resgatados pela Polícia Militar e levados a um abrigo. O caso é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

“Eu levei um susto na hora, li o que estava escrito e decidi manter a calma para saber o que podia fazer”, disse o bancário. Na mensagem, a jovem escreveu: “Você pode me ajudar? Ele está aí fora”. A frase veio acompanhada por um “Xis”, símbolo que alerta para a violência doméstica. Assustado, o homem deu à mulher um papel em branco e pediu para que ela anotasse as informações pessoais.

Bilhete foi escrito por vítima de violência e entregue a um bancário (foto: Reprodução)

No novo bilhete, ela disse que morava em Planaltina. “Se os policiais baterem, ele não vai atender. É para os policiais insistirem, pois ele vai fingir que não está em casa. Não posso passar telefone. Ele pode atender”, finalizou a vítima na mensagem.

Resgate

Depois da denúncia, policiais militares do grupo de Prevenção Orientada à Violência Doméstica e Familiar (Provid) chegaram ao endereço da mulher e foram informados sobre uma suposta situação de cárcere privado. A equipe, no entanto, não encontrou nem a vítima nem o suspeito na residência no primeiro momento. Na segunda tentativa, os militares conseguiram resgatar a jovem e os dois filhos.

Na unidade policial, a vítima confirmou os fatos e solicitou medidas protetivas contra o homem. “Vamos apurar as condições de cárcere privado, violência física e psicológica”, afirmou o delegado-chefe da 16ª DP, Diogo Cavalcante.

Onde pedir ajuda?

Disque 190 - Polícia Militar do DF

Telefone: 190

Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência — Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República

Telefone: 180 (disque-denúncia)

Centro de Atendimento à Mulher (Ceam)

» De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

» Locais: 102 Sul (Estação do Metrô), Ceilândia, Planaltina

Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam)

» Entrequadra 204/205 Sul - Asa Sul

(61) 3207-6172

Disque 100 — Ministério dos Direitos Humanos

Telefone: 100

Programa de Prevenção à Violência Doméstica (Provid) da Polícia Militar

Telefones: (61) 3910-1349 / (61) 3910-1350