Criança desaparecida no Ceará é encontrada com um homem no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ilustração / Correio Braziliense)

A Polícia Militar encontrou, na quarta-feira (3/3), uma criança que estava desaparecida no Ceará. Os militares chegaram até ela por meio de uma denúncia. Uma pessoa oriunda da cidade de Sobral (CE), e que atualmente reside na Vila Planalto, acionou a corporação com a suspeita de que uma menina desaparecida no Ceará estaria no Distrito Federal.

Policiais do 6º Batalhão entraram em contato com o denunciante, por volta de 18h desta quarta-feira (3/3) e ele disse que, por ser do estado nordestino, mantinha ativa as redes sociais com noticiários do Ceará.

Diante dessas informações, ele disse ter visto uma notícia sobre uma menina de 13 anos desaparecida no Ceará e que esta criança teria sido vista por ela pernoitando num quiosque atrás do Palácio do Buriti na companhia de um rapaz. O denunciante disse ter certeza de que era a criança desaparecida, pois havia visto fotos divulgadas pela família nas redes sociais.

Os policiais militares fizeram contato com a Delegacia de Repressão ao Sequestro (DRS) e foram até o quiosque. Chegando no local, os policiais localizaram a menina e um rapaz. No momento da abordagem, o rapaz tentou fugir, mas foi contido. Inicialmente, ele negou conhecer a criança mas, durante depoimento na delegacia, admitiu ter um relacionamento com a menina de 13 anos.

O homem foi autuado por rapto consensual e estupro de vulnerável. A menina foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML) para realização de exame de corpo de delito, sendo acionado o Conselho Tutelar para a guarda da menor. A família da criança foi avisada e está em deslocando para Brasília, onde irá encontrar a criança.

Segundo a Secretaria de Segurança Públia do DF (SSP-DF), o número de pessoas desaparecidas no Distrito Federal diminuiu 30,9% no ano passado, passando de 2.971, em 2019, para 2.052 em 2020. O balanço está no relatório anual da secretaria e aponta ainda um aumento no índice de casos solucionados. Ano passado, a taxa foi de 86,8%, contra 84,8% no ano anterior.