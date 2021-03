Governo vai depositar Cartão Material Escolar a partir desta sexta

LP Luana Patriolino

Em 2020, o cartão Material Escolar atendeu mais de 106 mil estudantes - (crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press - 2/12/14 )

Os estudantes do Distrito Federal poderão receber os créditos do Cartão Material Escolar nesta sexta-feira (5/3). Para os que estão na educação infantil e no ensino fundamental, o auxílio é de R$ 320. Os alunos do ensino médio têm R$ 240 de saldo. Neste primeiro lote, recebem aqueles que já possuem o cartão físico e também casas que fazem parte do programa Bolsa Família.

Os valores podem ser usados nas papelarias cadastradas no programa em todo o DF. Para conferir se o crédito foi feito, é preciso ligar no telefone 156. Neste primeiro lote, são beneficiados 59.671 estudantes de 38.152 famílias. De acordo com a Secretaria de Educação, foram investidos mais de R$ 18 milhões no benefício.

No ano passado, o cartão Material Escolar atendeu mais de 106 mil estudantes de 68 mil famílias. Os créditos são feitos em três lotes. Após o primeiro, serão contemplados novos estudantes que se matricularem no prazo regular das escolas. A terceira fase vai beneficiar os alunos que efetivarem matrícula no período de vagas remanescentes.