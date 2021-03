Frederico Candian Ã© o novo presidente da CEB e promete investimentos

R » Renato Souza

A Companhia Energética de Brasília (CEB) tem um novo presidente. O executivo Frederico Candian assume o cargo para levar adiante o novo modelo de gestão da empresa. O desafio é elevar a qualidade do serviço para 1,1 milhão de clientes no Distrito Federal - esse é o número de residências, comércios e demais unidades consumidoras que envolvem os 3 milhões de habitantes da capital federal. Aumento na conta de luz não está descartado.

O executivo atua há mais de 20 anos no grupo Neoenergia, que comprou a CEB. Ele iniciou a carreira como trainee do grupo Elektro, em 2000. Na distribuidora, atuou como engenheiro, supervisor e gerente. A instituição atende consumidores de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Ficou na empresa até se tornar superintendente de Corporativo de Redes do Grupo de Neoenergia.

"Ao longo de toda a minha jornada no grupo Neoenergia vivenciei experiências profissionais em diversas áreas que foram fundamentais para a minha trilha de carreira. Nessa trajetória de oportunidades, sempre estive cercado de profissionais dedicados e competentes que foram fundamentais no meu crescimento e da organização", diz Frederico.

O Ceo da Neoenergia, Mario Ruiz-Tagle, afirmou que a empresa tem um plano de aportes na CEB para este ano. "Temos um plano de investimentos em 2021 que prevê o triplo do valor arrecadado historicamente no ano. O Distrito Federal é uma região estratégica e institucionalmente importante do país com alta capacidade de atração de novos investimentos dos segmentos comerciais e industriais", destaca Mario.

Durante assinatura do contrato, na terça-feira, no Palácio do Buriti, Mario afirmou que a "energia pode subir ou descer", ou seja, não descarta aumentos na tarifa para o consumidor e que "não há planos de demissões".