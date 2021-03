GDF viabiliza nomeação de 250 assistentes sociais para secretarias

CB Correio Braziliense

Os novos servidores serão chamados conforme a necessidade -

O Governo do Distrito Federal (GDF) facilitou a contratação de 250 assistentes sociais após a publicação da lei 6.813 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (4/3). O novo regulamento permite a verba orçamentária de mais de R$ 15 milhões para a contratação ao alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2021.



Segundo a Secretaria de Economia do DF, serão chamados 200 profissionais para a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) e 50 para a Secretaria da Mulher. A ocupação dos cargos vai ocorrer ao longo de 2021 e depende da necessidade de cada órgão, caso haja desocupação de cargos, e da disponibilidade de verbas.

Com informações da Secretaria de Economia