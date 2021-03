Aberta consulta pública da Política Distrital de Alimentação e Nutrição

CB Correio Braziliense

(crédito: Monique Renne/CB/D.A Press - 3/11/10)

A Política Distrital de Alimentação e Nutrição (PDAN) abriu consulta pública para ouvir a população sobre as proposições estabelecidas e se aperfeiçoar. A consulta ficará aberta ao público até o próximo dia 22.

A consulta pública é uma forma de transparência para com a comunidade e também um mecanismo para contar com a colaboração da população, sejam profissionais de saúde, gestores, usuários, sejam organizações sociais, associações e afins, utilizando as críticas, sugestões e informações para melhorar os serviços fornecidos.

A elaboração de políticas públicas no DF e em outras unidades da Federação é uma iniciativa da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, de 2011, para que o governo de cada estado adeque a PDAN de acordo com as necessidades de cada região brasileira.

A PDAN trata de vários aspectos, como a situação sociodemográfica do DF, situação de mortalidade e de morbidade e a situação nutricional e alimentar do DF. O documento apresenta as responsabilidades do governo em nível central, regional e local, e também dos profissionais de saúde. Para participar da consulta pública clique aqui.

Com informações da Agência Brasília