Temido em Brazlândia, acusado de mandar matar jovem é preso pela PCDF

DD Darcianne Diogo

Durante o cumprimento se mandado de busca, os policiais encontraram facas e 72 munições de arma de fogo - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta sexta-feira (5/3), um homem de 41 anos apontado como mandante do assassinato de um jovem de 29 anos. O caso ocorreu em 21 de janeiro, em Brazlândia. A vítima estava em um bar no Assentamento Vitória, quando dois adolescentes o atingiram com disparos de arma de fogo. Uma outra pessoa que estava no estabelecimento também levou um tiro de raspão no tórax.



Segundo as investigações conduzidas pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), o homem, também morador do Assentamento, é temido na região e tem passagens pelos crimes de homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo. "O autor é conhecido por ameaçar moradores, invadir lotes e coagir testemunhas", detalhou o delegado-adjunto da 18ª DP, Ronney Teixeira.

No dia do crime, a vítima estava em um bar da cidade quando foi surpreendida por dois adolescentes. A dupla chegou a pé e efetuou os disparos contra o jovem, que morreu na hora. Por erro na pontaria, os menores acabaram atingindo de raspão uma segunda pessoa no estabelecimento. De acordo com a apuração policial, a motivação do homicídio teria sido uma rixa entre a vítima e o autor, além de questões envolvendo o controle e domínio do tráfico de drogas na região.

A Polícia acredita que o homem esteja envolvido em outro assassinato ocorrido em 25 de fevereiro, em Vendinha (GO). Na manhã desta sexta-feira, durante o cumprimento se mandado de busca, os policiais encontraram facas e 72 munições de arma de fogo. O acusado foi preso temporariamente.