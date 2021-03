Vídeo: Grupo suspeito de falsificar documentos no DF e Entorno é preso

CC Caroline Cintra

A Polícia Civil cumpriu cinco mandados de prisão - quatro temporárias e uma preventiva -, na manhã desta sexta-feira (5/3), contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que atuava na falsificação de documentos públicos e particulares. Além disso, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão.

Durante a Operação The Walking Dead, policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Polícia Civil do DF (Corpatri) apreenderam documentos, espelhos de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e identidade, cartões bancários e celulares.

Delegado da Corpatri, André Luis Leite explicou que o grupo é acusado de forjar óbitos, principalmente em cidades do Entorno do DF, como Águas Lindas (GO). "Ao longo da investigação, descobriu-se que essa organização é responsável por atestar, de maneira falsa, cerca de 40 óbitos, todos eles em um cemitério clandestino na cidade de Cocalzinho (GO)”, disse.

A Corpatri fez levantamento de um indivíduo, integrante desse grupo, acusado de receptação de veículos no Distrito Federal. Havia, contra ele, pelo menos cinco mandados de prisão e mais de 25 anos de pena a ser cumprida. “Ele é um velho conhecido da Corpatri, já respondia a cinco processos. Todos eles com envolvimento em falsificação de documentos veiculares. Ele foi preso em flagrante por ostentar documento falso para se beneficiar, forjando a própria morte, buscando anular as penas”, contou o delegado.

Perseguição

Parte da equipe da Corpatri deslocou-se para a cidade de Posse (GO) para prender um dos indivíduos envolvidos no grupo. De acordo com o delegado Eric Sallum, o homem era médico e estava no município goiano, que fica a 400 km de Brasília.

“A equipe ficou no hotel para deflagrar a operação nesta manhã, mas o envolvido resolveu sair da cidade à noite. Começamos uma perseguição. Estamos investigando se ele estava fugindo, indo para algum endereço desconhecido ou apenas retornando para casa, no Recanto das Emas. Ele foi preso temporariamente”, contou Sallum.

De acordo com os delegados, a Polícia Civil continuará as investigações para prender o maior número de envolvidos no grupo.