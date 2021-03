Covid-19: academias vão seguir as normas à risca, garante sindicato

SS Samara Schwingel

(crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 10/8/20 )

O Sindicato das Academias do Distrito Federal (Sindac-DF) divulgou nota, nesta sexta-feira (5/3), agradecendo ao Governo do Distrito Federal pelo decreto que autoriza o segmento a retomar as atividades presenciais a partir de segunda-feira (8/3). Segundo o texto, as academias vão seguir as normas de segurança sanitária à risca.

O sindicato agradeceu ao governo e diz que faz "parte da solução" e que, com o funcionamento das atividades, vão conseguir "manter o setor vivo, lutando pela saúde dos brasilienses". Apesar da liberação, as academias não podem realizar aulas coletivas.

"Nosso sentimento hoje é de gratidão ao Governo do Distrito Federal, que escutou o nosso segmento, entendeu a importância e o quanto somos essenciais e parte da solução no combate à covid-19 e tantas outras doenças", completa o sindicato.

Novo decreto

A suspensão das atividades presenciais de escolas particulares e academias estava em vigor desde 28 de fevereiro, quando o governo local adotou o lockdown como medida para conter o avanço do novo coronavírus na capital federal.